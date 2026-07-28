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Челси — Вестерн Сидней Уондерерс: результат матча 28 июля 2026, счет 6:4, товарищеский матч

«Челси» вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Вестерн Сидней Уондерерс»
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались лондонский «Челси» и «Вестерн Сидней Уондерерс» из Сиднея, Австралия. Игра прошла на стадионе «Аккор» в Сиднее. Встреча завершилась победой «синих» со счётом 6:4.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
1:0 Сатпаев – 6'     1:1 Пантазопулос – 14'     1:2 Хэммонд – 32'     2:2 Эсугу – 37'     2:3 Сайклуна – 62'     3:3 Гиттенс – 66'     3:4 Луал – 78'     4:4 Педро – 80'     5:4 Педро – 85'     6:4 Педро – 88'    

На шестой минуте нападающий Дастан Сатпаев вывел лондонский клуб вперёд. Защитник команды из Сиднея Энтони Пантазопулос забил ответный мяч на 14-й минуте. На 32-й минуте хавбек Эйдан Хэммонд вывел австралийский клуб вперёд. Спустя шесть минут полузащитник «синих» Дариу Эсугу сравнял счёт в матче. Дилан Сайклуна вывел «Вестерн Сидней Уондерерс» вперёд на 62-й минуте, но спустя четыре минуты форвард лондонцев Джейми Гиттенс снова восстановил равновесие в счёте. Нападающий Оуэн Луал вывел сиднейский клуб вперёд на 78-й минуте. Спустя две минуты Жоао Педро счёт в игре сравнял. На 85-й минуте Педро оформил дубль, а спустя ещё четыре минуты забил третий мяч в ворота соперника.

Эта товарищеская игра — первая в предсезонном турне «Челси» по Австралии и Азии. Позже в Сиднее лондонцы также сыграют с «Тоттенхэмом».

«Челси» в сезоне-2025/2026 занял 10‑е место в английской Премьер‑лиге, набрав 52 очка в 38 матчах. «Вестерн Сидней Уондерерс» по итогам минувшего сезона финишировал последним (12‑е место) в таблице группового этапа австралийской А‑лиги.

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