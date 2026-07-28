15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» огорчил его в 1-м туре РПЛ

Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» огорчил его в 1-м туре РПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в критическом ключе высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове после матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (5:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

«Меня в первом матче «Зенита» в РПЛ расстроил Глушенков. У него точность передач и ударов хромает. Выход один на один с вратарём, первая минута… Он действует очень примитивно: он просто левой ногой бьёт и попадает в ногу вратарю. Слушай, ну столько в футболе приёмов! Можно и подкинуть ногой мяч, и обвести, и всё что угодно можно сделать. Хитрости Глушенкову не хватает. Концентрации ему не хватает при принятии решений. Но это в процессе тренировок», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Материалы по теме
Орлов объяснил феномен Соболева с научной точки зрения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android