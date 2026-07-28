Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» огорчил его в 1-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в критическом ключе высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове после матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (5:0).

«Меня в первом матче «Зенита» в РПЛ расстроил Глушенков. У него точность передач и ударов хромает. Выход один на один с вратарём, первая минута… Он действует очень примитивно: он просто левой ногой бьёт и попадает в ногу вратарю. Слушай, ну столько в футболе приёмов! Можно и подкинуть ногой мяч, и обвести, и всё что угодно можно сделать. Хитрости Глушенкову не хватает. Концентрации ему не хватает при принятии решений. Но это в процессе тренировок», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».