Орлов рассказал, какой игрок «Зенита» огорчил его в 1-м туре РПЛ
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в критическом ключе высказался о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове после матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (5:0).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34' 0:4 Джон – 78' 0:5 Аугусто – 84'
«Меня в первом матче «Зенита» в РПЛ расстроил Глушенков. У него точность передач и ударов хромает. Выход один на один с вратарём, первая минута… Он действует очень примитивно: он просто левой ногой бьёт и попадает в ногу вратарю. Слушай, ну столько в футболе приёмов! Можно и подкинуть ногой мяч, и обвести, и всё что угодно можно сделать. Хитрости Глушенкову не хватает. Концентрации ему не хватает при принятии решений. Но это в процессе тренировок», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
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