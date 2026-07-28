Орлов похвалил «Зенит» за игру на старте сезона-2026/2027
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре петербургского «Зенита» после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (5:0). Он отметил хорошую физическую подготовку команды к старту сезона. Орлов признался, что смотрит на перспективы сине-бело-голубых с оптимизмом.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7' 0:2 Соболев – 18' 0:3 Мантуан – 34' 0:4 Джон – 78' 0:5 Аугусто – 84'
«Мне понравилось, что у «Зенита» физическая подготовленность на высоком уровне. Команда сейчас лучше готова, чем в последних матчах прошлого сезона. Поэтому я смотрю на «Зенит» с оптимизмом», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
Напомним, «Зенит» — действующий чемпион России по футболу.
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