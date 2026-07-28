Орлов обозначил главных соперников «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал, кто будет главными соперниками санкт-петербургского «Зенита» в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Он выделил московский «Спартак» и «Краснодар».

«Кто будет главными соперниками «Зенита» в новом сезоне? «Спартак» обязательно. И, кстати, «Краснодар». Они лучше играют, чем играли в конце прошлого сезона», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» — действующий чемпион России по футболу. Команда Сергея Семака выиграла семь из восьми последних розыгрышей Российской Премьер-Лиги. Гегемонию сине-бело-голубых на один год удалось прервать «Краснодару».