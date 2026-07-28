Сенников: у «Локомотива» может быть провал после ухода Воробьёва и Карпукаса, скамейки нет

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о ситуации в московском «Локомотиве». В 1-м туре нового сезона Альфа-Банк РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (1:1).

«После ухода Воробьёва и Карпукаса клубу надо искать альтернативу. Было видно, что у команды очень короткая скамейка. Футболисты, которые не играли много в прошлом сезоне, вернулись в состав: Пиняев и Раков. Но получается, что на скамейке никого нет. Если уходят основные футболисты, будет не так просто. Может, Коваленко заменит Карпукаса. Понятно, что сразу это не произойдёт. Есть опыт Бакаева и Руденко, которые провели отличный прошлый сезон в «Локомотиве» после ухода из «Химок».

Если сравнивать с «Зенитом» и «Краснодаром», «Локомотив» не может предложить те же условия. Футбольный век игроков не такой длинный. Естественно, хочется иметь длинный контракт, как у Баринова в ЦСКА, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Если не подписывается новый контракт, то игрок уходит бесплатно, как Круговой ждал своего момента и ушёл из «Зенита» в ЦСКА. Тут уже идёт работа клуба: что будет полезнее для команды. Сыграет ли он ещё полгода или год за команду либо будет хорошая финансовая компенсация. В этой ситуации выбирают лучший вариант, если нет возможности продлить контракт.

Однозначно уход Карпукаса — серьёзная потеря для «Локомотива». Клуб покинули три ключевых футболиста — Баринов, Воробьёв и Карпукас. Их будет сложно заменить. Тем более была сыгранность в центральной зоне и нападении. Неизвестно, когда поправится Комличенко. У команды будет 17 туров и игры в Кубке. Могут возникнуть проблемы. Хорошо, если все будут здоровы. А если будут карточки и травмы — этих игроков будет некем заменить. Будут играть ребята из молодёжной команды. Я ничего против не имею. Но это надо делать постепенно. Если так резко всё изменить, то после занятого третьего места может быть провал», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.