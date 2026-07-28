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Сокол: «Спартак» в этом году будет бороться за первое место в РПЛ

Сокол: «Спартак» в этом году будет бороться за первое место в РПЛ
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Защитник «Родины» Артём Сокол высказался о стиле игры московской команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. «Родина» впервые в своей истории вышла в элитный дивизион российского футбола. В матче 1-го тура команда уступила «Спартаку» со счётом 0:3. Также Сокол оценил перспективы московского «Спартака».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Мы будем стараться не отходить от себя. Нам просто нужно привыкнуть. Потому что в РПЛ скорость повыше, и чуть-чуть нам нужно расслабиться, потому что была видна небольшая зажатость. По себе скажу, нелегко в первом матче выходить на «Лукойл Арену», потому что «Спартак», скажу так, в этом году будет бороться за первое место», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

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