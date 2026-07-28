Сокол: «Спартак» в этом году будет бороться за первое место в РПЛ
Поделиться
Защитник «Родины» Артём Сокол высказался о стиле игры московской команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. «Родина» впервые в своей истории вышла в элитный дивизион российского футбола. В матче 1-го тура команда уступила «Спартаку» со счётом 0:3. Также Сокол оценил перспективы московского «Спартака».
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Мы будем стараться не отходить от себя. Нам просто нужно привыкнуть. Потому что в РПЛ скорость повыше, и чуть-чуть нам нужно расслабиться, потому что была видна небольшая зажатость. По себе скажу, нелегко в первом матче выходить на «Лукойл Арену», потому что «Спартак», скажу так, в этом году будет бороться за первое место», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 28 июля 2026
-
16:08
-
16:04
-
16:01
-
15:56
-
15:55
-
15:52
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:09
-
15:07
-
15:00
-
14:55
-
14:52
-
14:47
-
14:37
-
14:32
-
14:25
-
14:24
-
14:11
-
14:09
-
14:02
-
13:56
-
13:42«Ростов» объявил об уходе Эяда Эль-Аскалани Официально
-
13:25
-
13:23
-
13:22
-
13:12
-
13:02
-
12:56
-
12:44
-
12:35