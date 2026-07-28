Сокол: «Спартак» в этом году будет бороться за первое место в РПЛ

Защитник «Родины» Артём Сокол высказался о стиле игры московской команды в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. «Родина» впервые в своей истории вышла в элитный дивизион российского футбола. В матче 1-го тура команда уступила «Спартаку» со счётом 0:3. Также Сокол оценил перспективы московского «Спартака».

«Мы будем стараться не отходить от себя. Нам просто нужно привыкнуть. Потому что в РПЛ скорость повыше, и чуть-чуть нам нужно расслабиться, потому что была видна небольшая зажатость. По себе скажу, нелегко в первом матче выходить на «Лукойл Арену», потому что «Спартак», скажу так, в этом году будет бороться за первое место», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».