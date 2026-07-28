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Зидан — о стиле сборной Франции: Дешам — это Дешам, Блан — это Блан, а Зидан — это Зидан

Зидан — о стиле сборной Франции: Дешам — это Дешам, Блан — это Блан, а Зидан — это Зидан
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Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал о своём видении игры команды и подходах к работе. Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

«Я не могу в двух словах объяснить, как мы будем побеждать. У меня будет потрясающая команда, которая займёт своё место на поле. Сначала мне нужно освоиться, увидеть игроков, объяснить им свой игровой проект — то, что мы будем делать вместе. Затем уже моя задача как тренера — продолжать вести эту команду к победам.

Путь «синих» был великолепен, игра была великолепна. Я хорошо провёл время, и люди тоже. Болельщики не могут ни к чему придраться. Мы будем действовать иначе. Дидье Дешам — это Дидье Дешам, Блан — это Блан, а Зидан — это Зидан. Я буду делать то, что умею. Я обеспечу преемственность, чтобы сборная Франции продолжала побеждать», — приводит слова Зидана RMC Sport.

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