Игорь Шалимов — об Угальде: всё хорошо, но от форварда требуются голы

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем «Спартака» Манфреде Угальде и оценил победу красно-белых над «Родиной» (3:0) в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ.

«В целом хорошая, уверенная победа «Спартака», но переоценивать её нельзя. Во-первых, до 79-й минуты счёт был 1:0, во-вторых, «Спартак» вновь мог пропустить после глупой ошибки в обороне. Я имею в виду эпизод с отменой пенальти Маркиньоса — да, нарушения правил там не было, но всё очень на тоненького. Форвард Максименко мог первым дотронуться до мяча — и был бы пенальти. Маркиньос катился и выбил мяч в подкате, но вполне мог быть и «привоз» пенальти. Надо поговорить о форвардах. Потому что не нравится разговор про то, что «Угальде старался». Всё хорошо, но от форварда требуются голы. Не должны про классного игрока говорить только про старание, всегда за игрока говорят игровая мощь и голы. Угальде — форвард на «подобедать»: прострелы, добивание, на опережение. Ему нужно много мяча в штрафной, нужно быть в створе», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».