«БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»: составы команд на матч Кубка России по футболу

Сегодня, 28 июля, пройдёт матч 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027 между командами «БоМиК» и «Фанком Броук Бойз». Команды объявили составы на игру.

Стартовый состав «БоМиКа»: Егоров, Бычков, Шоркин, Акимов, Иванов, Габдуллин, Волков, Евлоев, Шамаев, Чистяков, Давыдов.

Стартовый состав «Фанком Броук Бойз»: Фролкин, Сухомлинов, Марченко, Мурадов, Шаров, Земсков, Иващёв, Тулушев, Яковлев, Хвастухин, Смолов.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).