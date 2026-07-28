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Он легенда. Я очень рад. Бензема — о назначении Зидана тренером сборной Франции

«Он легенда. Я очень рад». Бензема — о назначении Зидана тренером сборной Франции
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Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема прокомментировал назначение Зинедина Зидана на пост тренера национальной команды. Во вторник, 28 июля, Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании контракта с 54‑летним специалистом — соглашение действует до окончания чемпионата мира 2030 года.

«Он легенда, и для меня он как старший брат. Я очень рад, что он стал тренером сборной Франции», — приводит слова игрока RMC Sport.

Зидан ранее дважды возглавлял «Реал». Первый раз он занимал эту должность с 2016 по 2018 год, затем с 2019 по 2021 год. Под его руководством мадридский клуб дважды стал чемпионом Испании, а также три года подряд выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Бензема провёл за сборную Франции 97 матчей, забив 37 голов и сделав 20 результативных передач. С февраля 2026 года 38-летний футболист выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль».

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