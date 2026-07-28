15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотивом» в матче с «Ахматом»

Дмитрий Сенников объяснил потерю очков «Локомотивом» в матче с «Ахматом»
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«У «Локомотива» была хорошая игра с «Ахматом». Обе команды достаточно хорошо подготовились к сезону. Не могу сказать, что «Локомотив» потерял очки. Вёл в счёте, но не удержал победу. «Ахмат» — достаточно сильная команда, которая будет претендовать на что-то в этом сезоне РПЛ. Явной сенсации в матче не произошло. Но «Локомотив» всегда должен выигрывать. В прошлом сезоне игры с «Ахматом» тоже давались непросто», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Павел Погребняк: «Зенит» мог бы набрать 90 очков и туров за 10 стать чемпионом России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android