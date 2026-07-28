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Родри перенес операцию на спине

Родри перенёс операцию на спине — The Athletic
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри успешно перенёс операцию на спине. Футболисту потребуется короткий период реабилитации — он должен восстановиться к матчу за Суперкубок Англии с «Арсеналом», запланированному на 16 августа. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Родри некоторое время испытывал дискомфорт в спине и операция была проведена для устранения проблемы.

За сезон-2025/2026 хавбек провёл 33 матча за «горожан», забив два мяча. В составе национальной сборной он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее СМИ сообщали, что футболист согласовал условия контракта с мадридским «Реалом».

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