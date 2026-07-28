15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолом. Игроком ранее интересовался «Реал»

«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолом. Игроком ранее интересовался «Реал»
Комментарии

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с центральным защитником Йошко Гвардиолом. Срок нового соглашения — до 2031 года. Ранее сообщалось, что хорватский футболист входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. За это время хорват принял участие в 122 матчах английской команды, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Ранее Йошко выступал за «Динамо» Загреб и немецкий «РБ Лейпциг».

Материалы по теме
Инсайдер Романо раскрыл будущее Гвардиола на фоне интереса «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android