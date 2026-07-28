«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолом. Игроком ранее интересовался «Реал»

Пресс-служба английского «Манчестер Сити» объявила о продлении контракта с центральным защитником Йошко Гвардиолом. Срок нового соглашения — до 2031 года. Ранее сообщалось, что хорватский футболист входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. За это время хорват принял участие в 122 матчах английской команды, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Ранее Йошко выступал за «Динамо» Загреб и немецкий «РБ Лейпциг».