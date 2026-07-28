«Чтобы оценить его, ещё нужно время». Роман Зобнин — о новичке «Спартака» Викторе Параде

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о новичке клуба Викторе Параде после победы над «Родиной» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Парада вышел в стартовом составе и провёл на поле 63 минуты, однако не отметился результативными действиями.

«Чтобы оценить Параду, ещё нужно время. Посмотрим. С «Родиной» он дебютировал хорошо. Парада адаптируется, о его уровне можно будет говорить позже. Думаю, наши боссы знают, кого покупают, мы им полностью доверяем. В любом случае для адаптации в команде Параде нужно время», — приводит слова Зобнина Metaratings.

Парада подписал контракт с «Спартаком» 14 июля, перейдя из «Алавеса». 24-летний испанец будет выступать за московский клуб до конца июня 2030 года.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом». Матч запланирован на 2 августа и начнётся в 20:30 мск.