15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

36-летний Фёдор Смолов совершил первое результативное действие в сезоне

36-летний Фёдор Смолов совершил первое результативное действие в сезоне
Комментарии

Нападающий медийной команды «Фанком Броук Бойз» Фёдор Смолов совершил первое результативное действие в этом сезоне, отдав голевую передачу в матче 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России с «БоМиКом». Отметим, что на счету Смолова 158 голов в российском футболе — столько же у экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
БоМиК
Цивильск
2-й тайм
0 : 1
Фанком Броук Бойз
Киров
0:1 Хвастухин – 30'    

Смолов — выпускник академии московского «Динамо». В составе этой команды он трижды становился бронзовым призёром чемпионата России по футболу. С «Локомотивом» Фёдор выигрывал Кубок России, а с «Краснодаром» становился победителем Альфа-Банк РПЛ.

После ухода из кубанского клуба Смолов выступал за медийные «Фанком Броук Бойз» и «Броук Бойз».

Материалы по теме
«БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»: гости вышли вперёд, у Фёдора Смолова ассист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android