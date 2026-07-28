Нападающий медийной команды «Фанком Броук Бойз» Фёдор Смолов совершил первое результативное действие в этом сезоне, отдав голевую передачу в матче 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России с «БоМиКом». Отметим, что на счету Смолова 158 голов в российском футболе — столько же у экс-футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина.

Смолов — выпускник академии московского «Динамо». В составе этой команды он трижды становился бронзовым призёром чемпионата России по футболу. С «Локомотивом» Фёдор выигрывал Кубок России, а с «Краснодаром» становился победителем Альфа-Банк РПЛ.

После ухода из кубанского клуба Смолов выступал за медийные «Фанком Броук Бойз» и «Броук Бойз».