В «Оренбурге» ответили, сможет ли Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит

В «Оренбурге» ответили, сможет ли арендованный нападающий Андрей Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» Касаджиков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

«Касаджиков сможет сыграть с «Зенитом», запрещающей опции в контракте нет», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга» корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.

9 июля «Зенит» продлил контракт с 18-летним форвардом до лета 2029 года, после чего отдал его в аренду. В составе «Зенита-2» в последнем сезоне Касаджиков провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 400 тыс.