15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» ответили, сможет ли Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит

В «Оренбурге» ответили, сможет ли Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит
Комментарии

В «Оренбурге» ответили, сможет ли арендованный нападающий Андрей Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» Касаджиков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47'     1:1 Куль – 84'     2:1 Касаджиков – 90+4'    
Удаления: Савельев – 49' / нет

«Касаджиков сможет сыграть с «Зенитом», запрещающей опции в контракте нет», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга» корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.

9 июля «Зенит» продлил контракт с 18-летним форвардом до лета 2029 года, после чего отдал его в аренду. В составе «Зенита-2» в последнем сезоне Касаджиков провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 400 тыс.

Материалы по теме
Орлов обозначил главных соперников «Зенита» в новом сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android