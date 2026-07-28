В «Оренбурге» ответили, сможет ли Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит
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В «Оренбурге» ответили, сможет ли арендованный нападающий Андрей Касаджиков сыграть с «Зенитом», которому принадлежит. В матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» Касаджиков записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47' 1:1 Куль – 84' 2:1 Касаджиков – 90+4'
Удаления: Савельев – 49' / нет
«Касаджиков сможет сыграть с «Зенитом», запрещающей опции в контракте нет», — сообщили в пресс-службе «Оренбурга» корреспонденту «Чемпионата» Николаю Баранову.
9 июля «Зенит» продлил контракт с 18-летним форвардом до лета 2029 года, после чего отдал его в аренду. В составе «Зенита-2» в последнем сезоне Касаджиков провёл 16 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 400 тыс.
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