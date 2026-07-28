«Ни писем, ни звонков». Гендиректор «Баварии» — о возможном трансфере Олисе в «Реал»

Генеральный директор «Баварии» Ян‑Кристиан Дрезен опроверг слухи о возможном трансфере вингера Майкла Олисе в «Реал». По его словам, мадридский клуб не направлял никаких официальных запросов по игроку. Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе президента «сливочных» Флорентино Переса к Олисе.

«Конечно, Олисе останется в команде. От «Реала» мы не получили ни писем, ни факсов, ни звонков. Удивительно, как много слухов может распространяться, несмотря на очевидную правду. Это весьма любопытно.

Честно говоря, я уже сбился со счёта, сколько раз меня об этом спрашивали. Но ни один человек не сказал мне: «Если кто‑то предложит € 200 млн, его нужно продавать», — приводит слова Дрезена RMC Sport.