Боселли: чувствую себя в «Краснодаре» всё лучше и лучше, уже полностью адаптировался

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли высказался о своей адаптации в южном клубе. Он перебрался в стан «быков» из «Нижнего Новгорода» по ходу прошлого сезона.

— Вы впервые стали лучшим игроком матча во время выступлений за «Краснодар». Можете ли назвать эту игру первой по‑настоящему хорошей для себя за «быков»?

— Я очень рад, что помог команде победить. Чувствую себя в «Краснодаре» всё лучше и лучше. Могу сказать, что уже полностью здесь адаптировался.

— В мае у вас было несколько болезненных промахов — против «Динамо» в РПЛ и в финале Кубка России против «Спартака». Как переживали эти моменты?

— Я не воспринимал эти моменты болезненно, как нечто неприятное. Это были просто игровые моменты. Всегда, когда у меня есть время на поле, даже хоть 15 минут, я пытаюсь дать команде всё от себя, всегда стараюсь ей помочь, — приводит слова Боселли «Матч ТВ».