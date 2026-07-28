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Никита Чернов: если бы не отстранение, в Европе было бы гораздо больше россиян

Никита Чернов: если бы не отстранение, в Европе было бы гораздо больше россиян
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов выразил мнение, что российских футболистов в Европе было бы больше, если бы не отстранение российских команд от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

– Как вы оцените изменения в уровне РПЛ после начала международного бана?
– Хочется, чтобы российские клубы побыстрее вернулись в еврокубки. Безусловно, это сказывается. Надо играть в еврокубках. Футбольный век короткий. Если бы не отстранение, в Европе было бы гораздо больше россиян. В еврокубках наши игроки могли бы показывать себя и уезжать в топ-клубы Европы, — приводит слова Чернова Metaratings.

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