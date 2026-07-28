«Нужно играть ещё лучше». Кононов — о шансах Соболева стать лидером гонки бомбардиров РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» и московского «Спартака» Олег Кононов оценил шансы нападающего санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева стать лучшим бомбардиром этого сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Если Александр поставит себе задачу играть ещё лучше, чем в предыдущих двух матчах, то цель стать лучшим бомбардиром будет достигнута», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

В 1-м туре РПЛ сезона-2026/2027 Соболев оформил дубль. В прошлой кампании нападающий забил 10 мячей в 28 матчах высшего российского дивизиона. «Зенит» по итогам минувшего сезона стал чемпионом России.