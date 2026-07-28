Клаудио Раньери займёт пост технического директора сборной Италии — Романо

Итальянский специалист Клаудио Раньери займёт пост технического директора сборной Италии — он сменит Паоло Мальдини, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

Ранее стало известно, что новым главным тренером национальной команды станет Роберто Манчини.

Напомним, ранее на должность главного тренера итальянской сборной претендовал Андреа Пирло. Вчера, 27 июля, он объявил, что не возглавит команду, несмотря на изначальные договорённости. Причиной стали сложности, связанные с сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.

Вслед за этим появилось сообщение о том, что свои посты покинут технический директор Федерации футбола Италии Паоло Мальдини и его советник Леонардо.