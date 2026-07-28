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Оздоев раскрыл детали возвращения из ПАОКа в Россию

Оздоев раскрыл детали возвращения из ПАОКа в Россию
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Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев раскрыл некоторые детали своего возвращения в российский футбол из греческого ПАОКа. По словам футболиста, ему предлагали новый контракт в Греции. Однако сам Оздоев выбрал возвращение в Россию.

— Как приняли решение вернуться в Россию?
— Были другие предложения, но я рад вернуться. Рад, что присоединился к «Краснодару». Будем бороться за самые высокие места.

— Вы провели очень сильный прошлый сезон в ПАОКе. Почему не остались в Греции? Связано ли это с увольнением главного тренера Рэзвана Луческу?
— Мне предлагали новый контракт, но я решил вернуться в Россию. Попросил об этом президента ПАОКа, чтобы он понял и принял то решение, которое будет лучше для моей семьи, — приводит слова Оздоева «Матч ТВ».

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