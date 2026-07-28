2DROTS — «Орёл»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 28 июля, состоится матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся футбольный клуб «Орёл» и медийная команда 2DROTS. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша Кубка России.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).