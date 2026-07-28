Защитник «Родины» прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре РПЛ

Защитник «Родины» Артём Сокол прокомментировал исход матча со «Спартаком». Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«Очень рад вернуться на «Лукойл Арену». Я воспитанник «Спартака», и матчи с ними всегда принципиальные. К тому же долго не играл в Премьер-Лиге, «Родина» вообще в первый раз туда вышла. Поэтому особенный матч, жаль, что результат не тот, который хотелось бы видеть. Ну и «Спартак» очень хорош», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги).