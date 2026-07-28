Защитник «Родины» прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре РПЛ
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Защитник «Родины» Артём Сокол прокомментировал исход матча со «Спартаком». Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Очень рад вернуться на «Лукойл Арену». Я воспитанник «Спартака», и матчи с ними всегда принципиальные. К тому же долго не играл в Премьер-Лиге, «Родина» вообще в первый раз туда вышла. Поэтому особенный матч, жаль, что результат не тот, который хотелось бы видеть. Ну и «Спартак» очень хорош», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».
«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги).
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