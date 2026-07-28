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«БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»: гости увеличили преимущество до двух мячей

«БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»: гости увеличили преимущество до двух мячей
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В эти минуты проходит матч 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027 между командами «БоМиК» и «Фанком Броук Бойз». Стартовый свисток главного арбитра встречи Станислава Бращина прозвучал в 15:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 15:00 МСК
БоМиК
Цивильск
Окончен
1 : 2
Фанком Броук Бойз
Киров
0:1 Хвастухин – 30'     0:2 Земсков – 60'     1:2 Волков – 87'    

На 31-й минуте «Фанком Броук Бойз» открыл счёт в матче, гол забил Кирилл Хвастухин. Результативную передачу отдал экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов. На перерыв команды ушли при счёте 1:0. На 60-й минуте гости забили ещё раз. Отличился Михаил Земсков.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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