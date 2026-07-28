«Счёл это неприемлемым». Глава Федерации футбола Италии объяснил отказ от Пирло

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго объяснил выбор Роберто Манчини вместо Андреа Пирло на посту главного тренера сборной. На сегодняшнем заседании совета FIGC Малаго официально объявил, что национальную команду Италии возглавит Манчини, а техническим директором федерации будет назначен Клаудио Раньери. Пресс‑конференция с участием обоих специалистов запланирована на завтра, 29 июля.

Накануне Андреа Пирло сообщил, что не станет главным тренером сборной, несмотря на предварительные договорённости. По словам Малаго, причиной пересмотра решения стало сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией, действующее с июля 2025 года.

Ранее кандидатура Пирло была в числе согласованных — её рекомендовал технический директор FIGC Паоло Мальдини при поддержке советника Леонардо. Оба покидают свои посты в федерации.

«Что касается вопроса о тренере, информация, поступавшая в последние дни от руководящих органов и СМИ, соответствует действительности.

Был определённый кандидат, в целом согласованный по рекомендации технического директора Мальдини при поддержке Леонардо. Однако из‑за сложностей, связанных с именем Андреа Пирло, я принял решение не утверждать его кандидатуру. У меня не было времени детально изучить всё, что писали по этой теме, — жаль, что кто‑то приукрасил ситуацию. Никаких иных обстоятельств, повлиявших на решение, не было.

Я, как и технический директор, не знал о сотрудничестве Пирло с российской букмекерской компанией, которое действовало с июля 2025 года. Именно оно заставило меня пересмотреть позицию. Кто‑то может в это не поверить, но никаких конфликтов или разногласий не было. Моя позиция была чёткой: мы пришли к полному консенсусу, что решение прекратить процесс назначения было правильным. По ряду соображений я считал, что сборную Италии должен возглавить Роберто Манчини, и я несу ответственность за это решение.

Я несу ответственность за то, что остановил процесс назначения Андреа Пирло. Не сомневаюсь, что он расторг бы контракт с букмекерской компанией — но по ряду причин я счёл это неприемлемым. Поэтому теперь у нас новый тренер и новый технический директор», — приводит слова Малаго сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.