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В РФС заявили, что начали тестирование системы полуавтоматического определения офсайда

В РФС заявили, что начали тестирование системы полуавтоматического определения офсайда
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что организация начала тестирование системы полуавтоматического определения офсайда. По словам функционера, система станет доступна, если клубы Альфа-Банк РПЛ смогут себе её позволить.

«Оборудование для полуавтоматического определения офсайда только приехало в Москву. Пока использовать его в боевом режиме мы не можем, поскольку оно не получило соответствующую лицензию. Мы поучаствовали в его разработке и начали тестирование. В среднесрочной перспективе эта система станет доступна, если клубы и РПЛ смогут себе это позволить. С этим оборудованием мы сможем поднять качество показа близко к уровню Лиги чемпионов и чемпионата мира. Мы двигаемся в этом направлении, но технология ещё не сертифицирована ФИФА, нет смысла говорить о её стоимости», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

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