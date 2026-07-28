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Роберто Манчини возглавил сборную Италии

Роберто Манчини возглавил сборную Италии
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Пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила в социальной сети X, что новым главным тренером команды стал Роберто Манчини.

Манчини ранее работал в России. С 2017 по 2018 год специалист возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством сине-бело-голубые не попали в тройку призёров Альфа-Банк РПЛ. После ухода из «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии, с которой выиграл чемпионат Европы — 2020.

Отметим, что национальная команда Италии не попала на чемпионат мира — 2026, который прошёл этим летом на футбольных полях США, Мексики и Канады. Победителем турнира стала сборная Испании.

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