Роберто Манчини возглавил сборную Италии

Пресс-служба Итальянской федерации футбола сообщила в социальной сети X, что новым главным тренером команды стал Роберто Манчини.

Манчини ранее работал в России. С 2017 по 2018 год специалист возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством сине-бело-голубые не попали в тройку призёров Альфа-Банк РПЛ. После ухода из «Зенита» Манчини возглавил сборную Италии, с которой выиграл чемпионат Европы — 2020.

Отметим, что национальная команда Италии не попала на чемпионат мира — 2026, который прошёл этим летом на футбольных полях США, Мексики и Канады. Победителем турнира стала сборная Испании.