Шалимов назвал топ-форварда, на которого нужно ориентироваться Александру Соболеву

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между тольяттинским «Акроном» и санкт-петербургским «Зенитом», а также посоветовал нападающему сине-бело-голубых Александру Соболеву ориентироваться на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«Если команда-аутсайдер хочет набирать очки с таким монстром, как «Зенит», надо быть крепким и организованным, не ошибаться. Можно сколько угодно ехидничать над вариантом с «автобусом», но это шанс на очки. А тут — великолепный вариант для «Зенита», когда Питер пятёрку вбил в ворота «Акрона», а голевой момент возник уже на первой минуте. Кому весело от такого футбола «Акрона»? Болельщикам или владельцу? Огромные разрывы, столько пространства для соперника — всё это мы увидели в исполнении «Акрона», и в итоге 0:5. Второй пропущенный гол — вообще странная история. Что хотел сделать «Акрон», зачем разыгрывать мяч от своих ворот против «Зенита», до ворот которого ещё 100 метров? В итоге «Акрон» весёлый, но на табло 0:5. У «Зенита» выделяется Соболев. Он тоже, как и Угальде, очень сильно старается, но, в отличие от Угальде, забивает голы. Ориентироваться Алексу надо не на Угальде, а на Холанда — норвежец не теряет мячей, потому что почти не участвует в розыгрыше, он занимается только своим делом — у ворот соперника располагается в створе. Соболев иногда от старания идёт в середину поля, играет с мячом — и, когда теряет мячи, это становится сильно заметно. Алексу надо заниматься тем, что он умеет хорошо — завершать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».