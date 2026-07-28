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Сенников: победа ЦСКА над «Балтикой» ни о чём не говорит — потом могут быть провалы

Сенников: победа ЦСКА над «Балтикой» ни о чём не говорит — потом могут быть провалы
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Бывший футболист Дмитрий Сенников прокомментировал победу ЦСКА над «Балтикой» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра состоялась 24 июля и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Победа ЦСКА над «Балтикой» ни о чём не говорит. Надо смотреть на дистанции. Челестини тоже хорошие отрезки проводил, а потом команда просаживалась. Команда хорошо подготовилась к началу сезона. Игдисамов правильно сказал, что тренерский штаб посмотрел всех футболистов, на которых может рассчитывать.

У ЦСКА хороший и сыгранный основной состав. Но провалы могут быть. Это не исключено. Посмотрим, как команда сыграет следующие пять-шесть игр. Начнётся Кубок России, будет рваный тренировочный режим. Там уже начнутся выездные матчи, например, в Воронеж и Ростов», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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