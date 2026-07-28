«Эта команда покусается». Константин Генич — о «Родине»
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Футбольный комментатор Константин Генич оценил выступление «Родины» по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. «Родина» в прошлом сезоне выступала в Лиге Pari.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24' 2:0 Мартинс – 80' 3:0 Пруцев – 86'
«Спартак» заставил их глубоко сидеть, но несколько выбеганий в контратаку у них было реально неплохих. И я хочу сказать… Читал там тоже в телеграм-каналах разные точки зрения, кто-то «Родину» автоматически сразу прибивает, что слишком авантюрно и так далее… Эта команда покусается. Вот мне они показались очень атлетичной и мощной командой», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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