«Эта команда покусается». Константин Генич — о «Родине»

Футбольный комментатор Константин Генич оценил выступление «Родины» по итогам матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Прошедшая в субботу встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. «Родина» в прошлом сезоне выступала в Лиге Pari.

«Спартак» заставил их глубоко сидеть, но несколько выбеганий в контратаку у них было реально неплохих. И я хочу сказать… Читал там тоже в телеграм-каналах разные точки зрения, кто-то «Родину» автоматически сразу прибивает, что слишком авантюрно и так далее… Эта команда покусается. Вот мне они показались очень атлетичной и мощной командой», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».