Аршавин назвал команды, которые впечатлили его в 1-м туре РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, что его больше всего в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ впечатлили «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Ахмат». «Зенит» на старте сезона разгромил «Акрон» (5:0), «Спартак» победил столичную «Родину» (3:0), «Краснодар» переиграл «Рубин» (3:1), а «Ахмат» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Трудно назвать одну команду, поэтому я назову «Зенит», который разгромил «Акрон», «Спартак», который уверенно обыграл «Родину», «Ахмат», который, по моему мнению, выглядел лучше «Локомотива», ну и «Краснодар», который хоть и играл в большинстве, но надо было всё равно забить. Они нашли свои шансы и победили. «Зенит» просто в целом был в хорошем настроении, ушёл тот нервяк прошлогодний, что надо было обязательно победить, плюс победили в концовке Суперкубка, поэтому на таком азарте. Ну и по классу «Зенит» выше, поэтому такая победа», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».