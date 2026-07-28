«БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»: хозяева забили гол под занавес игры

В эти минуты проходит матч 1-го тура 1-го раунда Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027 между командами «БоМиК» и «Фанком Броук Бойз». Стартовый свисток главного арбитра встречи Станислава Бращина прозвучал в 15:00 мск.

На 31-й минуте «Фанком Броук Бойз» открыл счёт в матче, гол забил Кирилл Хвастухин. Результативную передачу отдал экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов. На перерыв команды ушли при счёте 1:0. На 60-й минуте гости забили ещё раз. Отличился Михаил Земсков. Под занавес встречи хозяева отыграли один гол. Усилиями Олега Волкова счёт стал 2:1.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).