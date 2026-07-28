Тимур Гурцкая: «Рубин» обязан немедленно продать Мирлинда Даку

Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая заявил, что казанскому «Рубину» следует продать центрального нападающего команды Мирлинда Даку. Гурцкая сделал такой вывод на основании игры форварда в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Даку в этой встрече забил гол.

«По поводу Даку… Не знаю, смотрят нас или нет в Казани, они обязаны, просто немедленно, до 9 сентября продать Даку. Потому что он играет точно только на продажу. Он играет на свою статистику, и ему ***** на командный результат, он вообще не играет в пас. Играет на свою статистику, чтобы продаться. Если они до 9 сентября его не продадут, он 10 сентября сломается и появится только в новом году», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».