Тимур Гурцкая: «Рубин» обязан немедленно продать Мирлинда Даку
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Известный агент и футбольный эксперт Тимур Гурцкая заявил, что казанскому «Рубину» следует продать центрального нападающего команды Мирлинда Даку. Гурцкая сделал такой вывод на основании игры форварда в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Краснодаром» (1:3). Даку в этой встрече забил гол.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
«По поводу Даку… Не знаю, смотрят нас или нет в Казани, они обязаны, просто немедленно, до 9 сентября продать Даку. Потому что он играет точно только на продажу. Он играет на свою статистику, и ему ***** на командный результат, он вообще не играет в пас. Играет на свою статистику, чтобы продаться. Если они до 9 сентября его не продадут, он 10 сентября сломается и появится только в новом году», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
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