«Нам нужно довериться ему». Женезио — о назначении Зидана на пост тренера сборной Франции

Главный тренер «Марселя» Бруно Женезио поделился мнением о назначении Зинедина Зидана на пост наставника сборной Франции.

«Я, как и все французы, прежде всего хотел бы подчеркнуть работу Дидье Дешама, потому что мы живём в мире, где люди очень быстро многое забывают. Я очень рад приходу Зинедина Зидана, но хотел бы напомнить о том, что Дешам сделал за 14 лет. Это исключительный результат. Мне кажется, иногда нам не хватало уважения к этому.

Как только Дидье объявил о своём уходе [с поста главного тренера сборной Франции], мы захотели узнать имя того, кто его заменит. У нас будет человек, обладающий авторитетом благодаря своей игровой карьере. Однако следует учитывать и то, чего он добился за время своего пребывания в «Реале» в роли тренера, включая победы в Лиге чемпионов, это было невероятно. Думаю, нам нужно довериться ему, его работе и его методам, которые, будем надеяться, позволят французскому футболу оставаться на самом высоком уровне в течение многих лет», — приводит слова Женезио Get French Football News.