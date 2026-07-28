Экс-тренер сборной Франции оценил назначение Зидана наставником национальной команды

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек оценил назначение Зинедина Зидана на пост наставника национальной команды.

«Суть работы тренера национальной сборной заключается в том, чтобы за короткое время добиться наилучших результатов от команды. У Зидана есть этот опыт, эта репутация, чтобы доносить свои идеи.

Главная проблема после чемпионата мира — это оценить уровень подготовки игроков. Нужно оценить уровень подготовки каждого перед первыми матчами в сентябре. Речь идёт о человеческом контакте, о тех отношениях, которые нам нужно восстановить с игроками. Нам нужно вернуться к тому, что работало, быть готовыми оживить группу, которая хорошо функционировала. Первое, что нужно сделать, — это наладить контакт с лидерами», — приводит слова Доменека RMC Sport.

Ранее пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила о назначении специалиста главным тренером национальной команды. Контракт с Зиданом заключён до 2030 года.