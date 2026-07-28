Галлас: Моуринью даст Тренту возможность проявить себя в «Реале»

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Вильям Галлас рассказал, как защитник «Реала» Трент Александер-Арнольд может заиграть под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

«Все мы знаем, что когда Трент показывает свою лучшую игру, то это включает голевые передачи и активное подключение к контратакам, но, будучи защитником, он должен играть и в обороне.

Думаю, Жозе Моуринью даст Тренту возможность проявить себя. Вряд ли тренер оставит его в стороне от игры. Моуринью поговорит с Трентом и объяснит ему, насколько оборона важна. Между ними состоится очень честный разговор о том, что необходимо команде.

Защитники должны качественно отрабатывать в обороне. Чем сильнее твоя команда при игре в защите, тем больше возможностей победить у неё появляется, с учётом общего уровня мастерства. Тренер объяснит ему, что если он хочет быть игроком стартового состава, то ему придётся в первую очередь делать акцент на обороне. Моуринью позволит Тренту показать себя, а дальше всё будет зависеть только от него самого: он сосредоточится на обороне, либо покинет команду в ближайшем будущем», — приводит слова Галласа talkSPORT.