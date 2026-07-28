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«ПСЖ» хочет подписать Родри, чтобы отомстить «Реалу» за Диоманда — AS

«ПСЖ» хочет подписать Родри, чтобы отомстить «Реалу» за Диоманда — AS
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отдал прямое распоряжение связаться с агентом полузащитника «Манчестер Сити» Родри с целью отомстить мадридскому «Реалу» за срыв трансфера нападающего Яна Диоманда из «Лейпцига». До соглашения на переход в испанский гранд ивуарийский вингер был близок к подписанию контракта с «ПСЖ». Об этом сообщает AS.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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