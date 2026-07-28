Мартинес объяснил, почему сборная Аргентины отвернулась при вручении Испании Кубка мира

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес объяснил, почему сборная Аргентины отвернулась во время вручения Испании Кубка мира, а также ответил на критику национальной команды на ЧМ-2026. В финале мирового первенства сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1.

«У меня смешанные чувства. Меня это раздражает, потому что ненависть совершенно неоправданна. Я вижу, как мои товарищи по команде борются на поле, как болельщики поддерживают нас и создают ощущение, будто мы играем дома. Они говорят, что мы высокомерны, но это, вероятно, больше говорит о тех, кто так говорит, чем о нас самих. Мы всегда проявляли большое уважение к нашим соперникам.

Мы поприветствовали всех игроков и тренерский штаб [испанцев]. Если вам показалось, что мы повернулись к ним спиной, то это потому, что мы смотрели на наших болельщиков, которые нас поддерживали, и это также был знак уважения к ним», — приводит слова Мартинеса Ole.