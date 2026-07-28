ESPN: «Спартак» предложил € 20 млн за Лопеса, «Палмейрас» оценивает форварда в € 35-40 млн

«Спартак» сделал предложение «Палмейрасу» о трансфере нападающего Флако Лопеса в размере € 20 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение красно-белых, поскольку рассчитывает на 25-летнего форварда. При этом в «Палмейрасе» оценивают трансферную стоимость футболиста в € 35-40 млн.

В сезоне-2025/2026 Лопес принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Как появился «Спартак»: