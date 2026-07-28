Милош Керкез объяснил стиль игры нового тренера «Ливерпуля» Андони Ираолы

Венгерский защитник «Ливерпуля» Милош Керкез высказался о работе под руководством нового главного тренера команды Андони Ираолы.

«Честно говоря, я был в восторге [от новости о назначении Ираолы]. Я работал с ним раньше, и он очень мне помог и значительно улучшил мою игру за те два года, что я провёл под его руководством. Я был очень рад не только за себя, но и за команду. Все знают, в какой футбол играют команды Ираолы, поэтому я думаю, что он идеально нам подходит.

Стиль игры Ираолы очень интенсивен. Он не боится выходов один на один по всему полю, высокого прессинга, он всегда нацелен на продвижение вперёд. Если вы посмотрите видео, как мы все выглядим после тренировки, как мы лежим, то вы поймёте, к чему он нас готовит. Для того, что он от нас хочет, определённо нужны сильные ноги и хорошая физическая форма, но мы справимся.

Тренер предпочитает играть с крайними защитниками по флангам — с подключениями к атаке и забеганиями вперёд. В «Борнмуте» это хорошо работало для меня, поэтому я думаю, что здесь это тоже сработает. Он всегда говорил мне, что крайний защитник должен упорно обороняться, а всё, что ты делаешь перед воротами, — это уже бонус.

Я всегда был сосредоточен на обороне, а затем на продвижении вперёд, чтобы помочь вингерам. Ираола показал мне, что, когда ты качественно делаешь свою работу, ты свободен делать всё что хочешь. С ним я чувствовал себя по-настоящему свободно. Я знаю, что значит играть за «Ливерпуль». Я немного продемонстрировал это в прошлом сезоне, собираюсь продолжить и в ближайшем будущем», — приводит слова Керкеза BBC.