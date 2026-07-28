Андрей Аршавин высказался о ярком дебюте в РПЛ Касаджикова, принадлежащего «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о дебюте за «Оренбург» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге нападающего Андрея Касаджикова, принадлежащего сине-бело-голубым. В матче с «Ростовом» форвард отметился забитым мячом на 90+4-й минуте. «Оренбург» в этой встрече одержал победу со счётом 2:1.

«Дебют я оценил бы очень высоко. Смысл об этом много говорить, его гол и пас перевернули игру. Конечно, я удивился, ведь так редко бывает, когда всё совпадает. Безусловно, у него есть качества, чтобы заявить о себе в РПЛ. Понятно, что есть над чем работать и что улучшать. Его сильная сторона – заточенность на ворота. Он очень лёгкий, быстрый и с хорошим ударом. Конечно, по потенциальному игровому времени всё зависит от него. Если он будет создавать опасность у чужих ворот, то, безусловно, будет играть много. Мне кажется, он хорош. Может, «Оренбург» ему в данный момент времени подходит как нельзя лучше, там Андрей может реализовать свои лучшие качества», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.