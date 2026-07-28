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Сенников: «Спартак» может побороться за чемпионство, в клубе есть костяк из русских парней

Сенников: «Спартак» может побороться за чемпионство, в клубе есть костяк из русских парней
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о перспективах «Спартака» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Родину» (3:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Маркиньос – 24'     2:0 Мартинс – 80'     3:0 Пруцев – 86'    

«Спартак» ещё в концовке прошлого сезона показывал стабильность и уверенность. Посмотрим, удастся ли команде побороться за самые высокие места. Пока всё хорошо. Возможно, «Родина» — не такой серьёзный соперник в 1-м туре. Но был матч с «Зенитом» в Суперкубке и финал Кубка России. До этого тоже были хорошие матчи. В совокупности всё идёт стабильно.

Конечно, «Спартак» может побороться за чемпионство. Мне нравится, что есть русские футболисты, которые образуют костяк команды, — Умяров, Литвинов и Максименко. Это спартаковцы по духу. Здорово, что не иностранцы рулят командой, а наши русские парни со спартаковской душой. Клубу это пойдёт на пользу», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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Как появился «Спартак»:

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