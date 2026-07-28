«Такие неординарные игроки всегда нужны». Бывший тренер Касаджикова — о его дебюте в РПЛ

Александр Селенков, бывший тренер нападающего «Оренбурга» Андрея Касаджикова, высказался о дебюте 18-летнего футболиста в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, который состоялся в матче 1-го тура с «Ростовом» (2:1). Касаджиков забил победный мяч на 90+4-й минуте.

«Что касается дебюта, то, наверное, лучше сценария придумать было тяжело. Вышел на замену, когда команда проигрывала, была в меньшинстве после удаления. Сделал голевую передачу и потом забил потрясающий гол! Наверное, каждый молодой игрок может только мечтать, чтобы так дебютировать в РПЛ. Всё, что касается молодых футболистов, прежде всего вопрос доверия. Очень важно, что он в дебютном матче показал, на что способен. Тренер, думаю, понимает его возможности и видит, что он в одиночку фактически может переломить ход неудачно складывающейся игры. Такие игроки, как он, неординарны. Они яркие, всегда нужны в составе. Будем надеяться, что Андрей и дальше будет себя проявлять», — сказал Селенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Касаджиков перешёл в «Оренбург» из «Зенита-2» на правах аренды нынешним летом. Селенков и 18-летний нападающий работали в молодёжной команде и «Зените-2».

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