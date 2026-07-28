Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам — The Times

Президент ФИФА Джанни Инфантино разрабатывает план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам, сообщает The Times.

Переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино может занять пост «комиссионера» новой компании, которая получит права на коммерческую эксплуатацию турнира. Сама схема потенциально способна принести ему лично десятки миллионов фунтов.

В 2026 году чемпионат мира прошёл на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Победителем мирового первенства стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.