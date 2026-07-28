15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам — The Times

Инфантино планирует продать доли в чемпионате мира частным инвесторам — The Times
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино разрабатывает план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам, сообщает The Times.

Переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Инфантино может занять пост «комиссионера» новой компании, которая получит права на коммерческую эксплуатацию турнира. Сама схема потенциально способна принести ему лично десятки миллионов фунтов.

В 2026 году чемпионат мира прошёл на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Победителем мирового первенства стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная сетка чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Президент Ла Лиги обратился к Инфантино после публикации, посвящённой хейтерам ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android