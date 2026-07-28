Тренер «Милана» Аморим высказался о слухах относительно возможного ухода Леау из клуба

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Рафаэла Леау.

«Рафаэл — наш игрок, пока ничего не меняется. Самое главное — это команда. Всё не так уж сложно. Я поговорю с Рафаэлом, [Гонсалу] Рамушем, [Алексисом] Салемакерсом и всеми игроками, вернувшимися с чемпионата мира, чтобы объяснить, что мы будем делать. Они уже знают, что значит играть за такой клуб, как наш. Мне известно, что есть много спекуляций по поводу некоторых наших футболистов, но они находятся в нашей команде, пока ничего не меняется», — приводит слова Аморима журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В минувшем клубном сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.