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74-летний Раньери сменил Мальдини на посту технического директора сборной Италии

74-летний Раньери сменил Мальдини на посту технического директора сборной Италии
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Пресс-служба сборной Италии на странице в социальной сети Х проинформировала о назначении бывшего тренера «Ювентуса», «Интера», «Ромы» Клаудио Раньери на пост технического директора национальной команды.

74-летний специалист сменил на этой должности Паоло Мальдини, который отработал на ней 16 дней. Мальдини покинул указанный пост в результате внутреннего конфликта, вызванного неудачей с приглашением нового главного тренера для сборной Италии.

Последним местом работы Раньери была «Рома», где он с июля 2025 года по апрель 2026-го работал в качестве советника правления. С ноября 2024-го по июнь 2025 года итальянский специалист тренировал «волков».

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