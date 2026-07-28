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Кукурелья сдержал обещание, данное перед ЧМ-2026, и набил татуировку де ла Фуэнте

Кукурелья сдержал обещание, данное перед ЧМ-2026, и набил татуировку де ла Фуэнте
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Футболист обещал набить татуировку наставника сборной Испании в случае победы на ЧМ-2026. В финальном матче мирового первенства 2026 года сборная Испании одержала победу над Аргентиной в дополнительное время со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Футболист опубликовал фото сделанной татуировки на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Кукурельи

На турнире Кукурелья принял участие в восьми матчах за национальную команду, в которых отметился двумя результативными передачами. Защитник попал в символическую сборную чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года прошёл на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. В турнире приняли участие 48 сборных.

Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная сетка чемпионата мира - 2026
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