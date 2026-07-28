Винисиус останется в «Реале», «сливочные» не продадут вингера «Арсеналу» — Sky Sports

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не покинет клуб по окончании летнего трансферного окна. «Сливочные» не намерены продавать 26-летнего вингера и уверены, что он согласится продлить контракт, заканчивающийся летом 2027 года. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Королевский клуб» уверен в сохранении Винисиуса, несмотря на интерес со стороны «Арсенала». На этой неделе планируются новые переговоры между «Реалом» и представителями нападающего о его будущем. Подчёркивается, главный тренер испанского гранда Жозе Моуринью высоко ценит Винисиуса и хочет, чтобы он оставался в команде.

В минувшем сезоне нападающий «Реала» принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: