В УЕФА отреагировали на информацию о планах Инфантино продать доли в ЧМ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на информацию о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Это переходит черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому крайне серьёзно. То же самое относится и ко всем национальным футбольным ассоциациям.

То же самое относится и ко всем заинтересованным сторонам: лигам, клубам, игрокам, болельщикам, правительствам и всем, кому небезразлично будущее игры.

Душа и управление футболом — это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола.

Это не в компетенции ФИФА, чтобы продавать», — приводит заявление УЕФА The Touchline.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов.